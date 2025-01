Ilrestodelcarlino.it - La ’Ndrangheta nei panifici. Condanne per quasi cento anni: "Riconosciuto il metodo mafioso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre assoluzioni e, soprattutto, 21per complessivi 98, rispetto ai 110 chiesti dalla Procura antimafia, e più di 700mila euro tra risarcimenti di de spese legali alle parti civili. Questo, dopo 80 ore di camera di consiglio, un record a Ravenna, l’epilogo del processo di primo grado Radici. L’accusa del Pm della Dda Marco Forte riguardava, tra l’altro, il controllo didella riviera, gestiti con modalità mafiose per riciclare denaro della criminalità organizzata. La sentenza del tribunale collegiale (presidente Cecilia Calandra, a latere i giudici Federica Lipovscek e Cristiano Coiro) ha mantenuto l’aggravante delper le figure di spicco, mentre è caduto per alcuni imputati. Le pene più pesanti sono state inflitte ai vertici del sistema: 13e 3 mesi Saverio Serra, considerato personaggio legato al clan ’ndranghetistico Mancuso e attualmente in carcere; 11e 2 mesi a Francesco Patamia, ex candidato alla Camera con la lista ’Noi moderati’; 10e 6 mesi al padre Rocco Patamia.