Ilgiorno.it - La lista del commissario Terribile: "La priorità è portare avanti il Pgt"

Alfonso, ilstraordinario che ha il compito di guidare la città fino alle elezioni amministrative di primavera, ha già a cuore la sorte di Desio e dei suoi cittadini. "Fin dal momento in cui ho accettato la nomina - ha raccontato ieri in municipio incontrando i giornalisti - ho avvertito la responsabilità di questo ruolo. Desio è una città importante, collocata in un territorio che ha una importanza davvero notevole non soltanto per l’Italia, ma anche per l’economia europea. Io vengo da Asti, arrivando qui si percepisce in modo evidente il ruolo e la caratteristica di questa città. Vengo qui con tanto rispetto, cercando di fare la mia parte. Non ho la bacchetta magica, questo è chiaro, ma sono a disposizione della città per fare del mio meglio". Persona di grande esperienza, servitore dello Stato che si è fatto apprezzare in tutta la penisola,entrando in municipio ha avuto subito le idee chiare su come muoversi.