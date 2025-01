Inter-news.it - La Juventus allunga in classifica sull’Inter Women. Ma reazione apprezzabile!

Lasupera l’Intercon il punteggio di 2-0. Le reti di Sofia Cantore e Cristiana Girelli nel primo tempo bastano alle bianconere perre insulle nerazzurre.BUONA– La seconda frazione del match trae Intersi connota per un buon atteggiamento della squadra nerazzurra, nonostante le due reti di svantaggio. Sono varie le occasioni prodotte dal club allenato da Gianpiero Piovani per accorciare le distanze, ma la mancata precisione sotto porta impedisce alle nerazzurre di alimentare le proprie speranze di rimonta. Sono soprattutto Elisa Polli e Haley Bugeja ad andare molto vicine al gol, la prima con un tiro finito alto da buona posizione al 78? e la seconda con un colpo di testa su cui Peyraud-Magnin compie un vero miracolo per evitare l’1-2 all’81’.