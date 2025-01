Tpi.it - La guerra delle spie del Cremlino per armare la Russia in Ucraina

Leggi su Tpi.it

Vadim Konoshchenok non è un contrabbandiere come gli altri. Cittadino russo con permesso di soggiorno in Estonia, per anni ha viaggiato e commerciato liberamente a cavallo del confine, importando prodotti statunitensi di vario genere da rivendere poi in. Ma quando alla fine del 2022 fu arrestato dalle autorità di Tallinn, nella sua auto gli investigatori locali trovarono oltre una trentina di tipi diversi di semiconduttori e di circuiti elettronici, insieme a diverse casse di munizioni di fabbricazione americana. Dal suo telefono però emerse anche una sua foto in uniforme del servizio segreto interno russo Fsb e diversi contatti con funzionari dell’intelligence di Mosca.Estradato dall’Estonia agli Stati Uniti nel 2023, Konoshchenok è rimasto in carcere fino al 1 agosto dell’anno scorso quando è stato rilasciato nell’ambito di uno scambio di prigionieri con gli Usa.