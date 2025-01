Lanazione.it - La giunta contro il leader azzurro: "Così si alimentano discriminazioni"

Anche lasi schieraildi Forza Italia. "L’intervento del consigliere Vallini, in cui ha criticato la scelta di abbigliamento dell’assessora regionale Nardini, definendola inappropriata per un inufficiale, rappresenta non solo una caduta di stile, ma anche un arretramento culturale rispetto ai principi di rispetto e dignità che dovrebbero guidare il nostro operato politico e sociale". Sono le parole dell’assessora alle Pari Opportunità, Elena Maggiorelli (nella foto), e della presidente della Commissione per le Pari Opportunità, Giulia Giannoni, che attaccano duramente il consigliereed esprimono la propria ferma condanna a tali dichiarazioni. L’inin questione era quello degli amministratori con il vescovo per la tradizionale consegna del messaggio di pace del Papa.