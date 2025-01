Secoloditalia.it - La foto della Casa Bianca sui clandestini in fila per l’espulsione fa il giro del mondo: “Promessa mantenuta”

Leggi su Secoloditalia.it

«Come promesso, il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze»: lo scrive lasu X postando ladi unadi migranti ammanettati e in catene mentre vengono imbarcati su un aereo cargo militare con la scritta in sovrimpressione «I voli di espulsione sono iniziati.fatta,».«Le espulsioni stanno andando bene» e «porteremo fuori dall’America per primi i criminali». Lo ha detto Donald Trump al suo arrivo ad Asheville, in North Carolina, parlando dei provvedimenti anti immigrazione illegale intrapresi dalla sua Amministrazione. Il presidente in North Carolina farà visita alle aree colpite dall’uragano Helene. Successivamente, volerà a Los Angeles per ispezionare le zone devastate dai recenti incendi.