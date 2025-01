Cinemaserietv.it - La ex villa di Adele “infestata dai fantasmi” è invendibile e l’attuale proprietario accusa lei

La cantanteha recentemente riacceso l’interesse per la sua precedente abitazione, Lock House, con delle dichiarazioni fatte oltre dieci anni fa. Nel corso di un’intervista del 2012,aveva descritto la casa in cui ha vissuto per sei mesi come “spaventosa”, contribuendo a diffondere la credenza che fossedai. Da allora, la proprietà non è mai riuscita a trovare un compratore e, Nicholas Sutton, hatodi aver danneggiato irrimediabilmente la reputazione della tenuta, al punto da dover considerare una radicale riconversione del sito.Lock House fonte: Savills/RightmoveLock House, una residenza immersa in un’area di 32 acri nel Sussex, è una splendida proprietà dallo stile maestoso, dotata di 10 camere da letto, piscina interna ed esterna, un cinema privato, un campo da tennis e persino un eliporto.