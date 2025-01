Ilgiorno.it - La città si gode due gioielli di Nicola Gagliardi. Il Monumento ai marinai caduti e Preghiera

Non si spegne il ricordo dello scultore, che una folla commossa ha salutato venerdì nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore Olona. Anche l’Amministrazione comunale ha voluto manifestare il suo cordoglio. Inl’opera dell’artista è conosciuta soprattutto per la fontana dedicata aidi piazza Castegnate, recentemente ristrutturata e rimessa in funzione in occasione dell’inaugurazione della Grande piazza lineare del 15 settembre. "Nonostante fosse un uomo riservato, si era reso disponibile di fronte a un folto gruppo di cittadini a raccontare i tanti aneddoti che caratterizzarono la nascita del- ha ricordato così la giornata inaugurale il vicesindaco reggente, Cristina Borroni -. Un omaggio sentito alla memoria dei tantissimi giovani di Castellanza, Legnano e dintorni, che prestavano il servizio militare in Marina durante il conflitto mondiale, per il loro Paese, spesso come sommergibilisti e (ancora più spesso), già sapendo in cuor loro che non sarebbero mai più tornati.