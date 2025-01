Lettera43.it - La Casa Bianca pubblica la foto di nove migranti in catene: «Iniziati i voli per le deportazioni»

«Promesse fatte, promesse mantenute». E sotto, in caratteri più grandi, un’altra frase: «Iper lesono». Al centro, invece, unain cui vengono mostratiincatenati e condotti da un’agente a bordo dell’aereo che li rimpatrierà. È questo il contenuto del postto dal profilo ufficiale X dellail 24 gennaio 2024. Il testo a corredo dell’immagine, che parla da sola, recita: «Come promesso, il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze».LEGGI ANCHE: Immigrazione, il pericoloso laboratorio Usa che piace alle destre europeeJust as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences.