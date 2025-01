‘Kiss Me Licia Il Musical’ l’anime rivive a teatro

Leggi su Funweek.it

Kiss Me, anime nato dal manga Aishite Knight di Kaoru Tada, diventa un musical. Il titolo è Kiss MeIl Musical – dell’autore, regista e produttore Thomas Centaro – e torna in scena venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025 all’Ecodi Milano (Via Fezzan, 11, ore 20.30. Biglietti per entrambe le serate disponibili a questo link) a 10 anni dal suo debutto e dai 3 sold out collezionati con il titolo Kitsch Me.Guest star dei due appuntamenti il doppiatore Pietro Ubaldi, che tornerà a dare la voce dal vivo al gattone arancione. Tutto nel musical è poi frutto di ricerche approfondite e studio su materiale d’epoca. Tra immagini, riviste cartacee originali e videoclip, l’obiettivo era quello di ricreare una gamma di ambienti e palette di colori che restituissero l’esatta collocazione storica della vicenda.