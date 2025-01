Quotidiano.net - Kimbal Musk visita Palazzo Chigi: in arrivo un nuovo progetto con Andrea Stroppa

Leggi su Quotidiano.net

, il fratello minore di Elon, è da poco entrato a. Con in testa un cappello da cowboy, che indossa di consueto,ha fatto il suo ingresso nella sede del governo assieme ad, il referente italiano di Elon. "Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un", ha spiegato Veronica Berti, moglie del tenoreBocelli, che era nel gruppo di persone con cui l'imprenditore americano è giunto in Piazza Colonna.