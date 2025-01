Inter-news.it - Juventus-Inter Women 2-0, le pagelle: troppi flop, le sufficienze si contano!

Le nerazzurre di Gianpiero Piovani escono sconfitte dallo scontro diretto con le bianconere.termina 2-0. Di seguito ledel match di Serie A Femminile.RUNARSDOTTIR 5,5 – Sui colpi velenosi di Cantore e Girelli poteva farci ben poco, ma anche lei sembra un po’ in difficoltà per lunghi tratti della gara. Rinvii frettolosi errati impediscono alle compagne di organizzare le ripartenze., ledella difesaBOWEN 6- – Le chiusure nel finale, che evitano la goleada bianconera, le fanno raggiungere quasi la sufficienza. Ma nel totale la sua prestazione lascia a desiderare. Sembra stanca.MILINKOVIC 5 – Troppo spesso si fa scappare le bianconere, che incorrono in area di rigore con troppa facilità.FORDOS 5- – Non riesce a reggere sotto i colpi dell’attacco importante della