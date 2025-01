Inter-news.it - Juventus-Inter Women 2-0 al 45?: tanta concretezza da parte della capolista

sono sul punteggio di 2-0 al 45?. A segno Sofia Cantore e Cristiana Girelli, sempre più prima nella classifica capocannonieriSerie A Femminile.PRIMO TEMPO – Laospita l’nella sfida tra le prime dueclasse in Serie A Femminile. La prima frazione di gioco si caratterizza per un iniziale equilibrio tra le due compagini, testimoniato dall’assenza di occasioni veramente pericolose da unao dall’altra. Il discorso cambia radicalmente a partire dal 27?, quando Sofia Cantore sigla di destro il gol del vantaggio delle padrone di casa. Passano soltanto 3 minuti e le bianconere raddoppiano con la solita Cristiana Girelli, che ribadisce da distanza ravvicinata dopo un colpo di testa respinto da Cecilía Rán Rúnarsdóttir. La rete siglata al 30?centravanti delle piemontesi è la sua decima in campionato, il che le consente di staccare di due marcature la calciatrice del Como Nadine Nischler.