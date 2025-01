Terzotemponapoli.com - Juventus, i convocati di Thiago Motta per Napoli

si avvicina e gli allenatori sono alle prese con le scelte di formazione. Lapresenta subito i suoi ultimi acquisti: il difensore Costa e l’attaccante Kolo Muani. Domani sera al Maradona sarà big match, sarà test per mettere alla prova le ambizioni delle due squadre. La Juve vorrà continuare sulla scia dei progressi visti contro il Milan e nella trasferta Champions di Bruges. Ilvorrà ottenere tre punti importanti contro una diretta rivale per la corsa Champions., i 21La, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l’elenco deiper la gara contro il, mancano solo Bremer, Cabal e Milik: “La terza giornata del girone di ritorno di Serie A è alle porte e per lacoinciderà con la trasferta di