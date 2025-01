Juventusnews24.com - Juve Udinese Primavera streaming live e diretta tv: dove vederla

di RedazionentusNews24tv:vedere la sfida valida per la ventiduesima gara del campionato1. Tutti i dettagliArchiviata la brutta sconfitta subita a Vinovo dalla Sampdoria, laè pronta a voltare pagina: nel weekend infatti i bianconeri affronteranno sempre in casa l’, ultima in classifica.Il match, in programma per sabato 25 gennaio, sarà trasmesso intv esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale e insulla piattaforma messa a disposizione dall’emittente stessa. Inoltre, la cronaca testuale della partita sarà disponibile suntusnews24.com che seguiràmente dal campo la partita.Leggi suntusnews24.com