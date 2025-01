Ilgiorno.it - Jennifer, morta a 13 anni nello schianto di Abbadia. Negativo l’alcoltest (fatto dopo due ore e mezzo)

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco – Due ore e mezza, forse di più, per essere sottoposto al. Prima che Massimo, una volta ricoverato al Pronto soccorso dell’Alessandro Manzoni di Lecco, venisse sottoposto agli esami del sangue per accertare se avesse bevuto ed eventualmente quanto, sono trascorsi 150 lunghissimi inesorabili minuti. Probabilmente troppi. E, infatti, le analisi sono risultate negative: il 22enne di Lecco che guidava la Bmw serie 1, finita a tutta velocità contro un parapetto in cemento lungo la Sp 72 adLariana, su cui c’era anche Jenny, la ragazzina di appena 13giovedì scorsouna settimana di coma irreversibile, aveva un’alcolemia di nemmeno 0,4 grammi per litro di sangue, meno del limite massimo consentito. Non ha trovato riscontro inoltre nemmeno la circostanza che sarebbe scappato dall’ospedale per non eseguite il test alcolemico, come invece riferito da Michele, il 19enne di Malgrate, l’altro amico che era in macchina con Jenny.