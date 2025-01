Lapresse.it - Irlanda, allerta rossa per tempesta Éowyn: in 800mila senza corrente

Ini meteorologi hanno emesso una rarameteoper oggi in tutta l’isola d’e nella Scozia centrale e sud-occidentale per la violentaStorn. Più di 700.000 case e aziende ine quasi 100.000 nell’del Nord sono rimastea causa di danni “precedenti, diffusi ed estesi” alle infrastrutture elettriche, ha reso noto l’Irish Electricity Supply Board.I disagiLe scuole sono state chiuse, i treni fermati e centinaia di voli cancellati nella Repubblica d’, nella vicinadel Nord e in Scozia a causa dell’arrivo delladenominata Storn. L’ufficio meteorologico irlandese, Met Eireann, ha riferito che a Mace Head, sulla costa occidentale, sono state registrate raffiche di 183 chilometri all’ora, battendo il record di 182 chilometri all’ora stabilito nel 1945.