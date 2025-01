Calciomercato.it - Intreccio Cambiaso, la Juve può perdere anche l’erede: assist del Chelsea

I bianconeri attendono eventuali offerte da parte del Mster City per l’esterno ma rischiano di ‘salutare’un altro giocatoreLantus non ha ancora chiuso il suo mercato. Ieri ha ufficializzato finalmente Randal Kolo Muani dopo gli ostacoli delle ultime ore, il francese è stato il secondo acquisto dopo il terzino portoghese Alberto Costa. Ai bianconeri, però, serve soprattutto almeno un rinforzo al centro della difesa e questo sarà Renato Veiga. Il portoghese delsbarcherà alla Continassa nelle prossime ore, arriverà in prestito dai Blues fino a fine stagione. Ma non sarà l’unico colpo in quel ruolo, perché Giuntoli resta a caccia e di nomi sul taccuino ne ha messi.Andrea(LaPresse) – calciomercato.itIn primis Lloyd Kelly e orail ritorno di fiamma per Todibo.