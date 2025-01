Rompipallone.it - Inter: colpo dal Bologna, Asllani la chiave

Leggi su Rompipallone.it

I nerazzurri lavorano per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. L’obiettivo è quello di portare ad Appiano Gentile giocatori di assoluto livelloRagionamenti e valutazioni in corso in casa. A gennaio i nerazzurri non faranno particolari movimenti. L’unica questione da valutare in questo momento è quella di Frattesi. In viale della Liberazione c’è la convinzione di non voler toccare una macchina che va molto bene e quindi anche il centrocampista romano è destinato a rimanere. Naturalmente bisognerà attendere i prossimi giorni per avere certezze e capire se realmente l’ex Sassuolo continuerà con i nerazzurri oppure cambierà squadra.Intanto, però, i dirigenti lavorano per il futuro. Secondo le informazioni di Sky Sport, l’avrebbe messo nel mirino un giocatore dele sarebbe pronto a giocare la cartadurante il calciomercato estivo per convincere i felsinei a farlo partire.