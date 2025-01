Tvplay.it - Inter beffata sul mercato, si chiude in prestito con obbligo: Marotta stroncato

Leggi su Tvplay.it

L’incassa una delusione sul: uno degli obiettivi diè ormai vicino ad accordarsi con un altro club incondi riscatto.Niente da fare per l’, che si deve arrendere nella corsa a uno degli obiettivi più ambiziosi della lista di Beppe. Le ultime novità diin arrivo dall’estero mettono in chiaro come il club nerazzurro sia del tutto fuori dai giochi, e debba quindi dedicarsi ad altri profili. Per i campioni d’Italia in carica ilprenderà altre strade, quando ancora c’è da discutere il possibile addio di Frattesi.sul, siincon. (LaPresse) TvPlay.itLa società nerazzurra sta seguendo una strategia piuttosto cauta, in queste settimane. Come al solito, per l’è importante prima vendere e poi comprare, e sono diversi i profili nella rosa di Simone Inzaghi che non sono sicuri di rimanere a Milano.