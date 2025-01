Lettera43.it - Il senso politico dell’Ops lanciata da Mps su Mediobanca

Leggi su Lettera43.it

La notizia è clamorosa e di quelle destinate, almeno nelle intenzioni, a stravolgere l’intero quadro del sistema finanziario italiano. Secondo Bloomberg che l’ha, il Montepaschi (8,7 miliardi di capitalizzazione in Borsa) sta per lanciare una offerta pubblica di scambio sui, valorizzando le sue azioni a 11,99 euro, un premio del 5 per cento in più rispetto alle ultime quotazioni di Borsa, a spanne una operazione da quasi 14 miliardi. L’istituto senese, che dopo le note vicende dello sciagurato acquisto della Banca Antonveneta non aveva neanche gli occhi per piangere, tanto da richiedere il salvataggio da parte del Mef, sta dunque per compiere una mossa che lo riporterebbe alla grande sugli scudi. Ma la struttura dell’operazione è quasi un dettaglio rispetto al suofinale, che èoltre che economico.