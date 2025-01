Thesocialpost.it - Il piano di Von der Leyen per placare Trump: comprare dall’America gas, auto e armi

La presidente della Commissione europea, Ursula von der, è al lavoro su una strategia per scongiurare i dazi minacciati da Donaldcontro l’Unione europea. L’obiettivo è evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, cercando un compromesso che soddisfi le richieste economiche del tycoon americano. Sul tavolo, tre settori chiave:e gas.Un negoziato per evitare lo scontroLe dichiarazioni dial World Economic Forum di Davos, in cui ha accusato l’Europa di trattare “molto male” gli Stati Uniti, hanno scosso Bruxelles. La Commissione sta cercando di trovare un terreno comune per mantenere stabili le relazioni transatlantiche, evitando uno scontro che danneggerebbe entrambe le economie. “Cercheremo il dialogo per trovare una via costruttiva”, ha dichiarato il commissario agli Affari economici, Valdis Dombrovskis.