Il passaporto ora si richiede alle Poste e arriva a casa gli uffici abilitati a Roma

Leggi su Funweek.it

A partire da gennaio 2025 aè stato attivato un nuovo servizio perre ile farlore direttamente nella propria abitazione. Si tratta di un evento volto a semplificare e velocizzare la procedura che è stato introdotto in collaborazione con il Ministero dell’Interno eItaliane.: come e dove fare la richiestadiDodicipostali asono stati autorizzati a raccogliere le domande di. Una volta presentata la richiesta, il cittadino non dovrà più recarsi presso la Questura per il ritiro. Il documento sarà inviato direttamente a. Tutto dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno.LEGGI ANCHE:Nuovo Open Day Carta d’identità elettronica asabato 25 e domenica 26 gennaio 2025Senza dubbio si tratta di una novità significativa.