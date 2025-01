Liberoquotidiano.it - "Il nostro amico Spiderman": oltre le leggi della fisica, la foto di Sinner fa il giro del mondo | Guarda

Elastico come. Su X hanno scherzato così sull'agilità mostrata da Janniknel match vinto contro Ben Shelton alle semifinali degli Australian Open. Il 23enne pusterese giocherà domenica la finale contro Alexander Zverev — in finale grazie anche al ritiro di Nole Djokovic al termine del primo set per infortunio — dopo aver avuto la meglio in tre set sullo statunitense, bravo nel primo a brekkare per due volte prima di venire rimontato nel terzo game e nel 12esimo. Per la seconda volta consecutiva nello Slam, quindi,è in finale, la terza in uno Slam sul cemento dopo Australian Open e US Open 2024. Fantasticoè stato anche all'inizio di partita, quando rante il primo game, con il pusterese avanti 3-2 nei game dopo aver recuperato il break iniziale dello statunitense.