Ilfattoquotidiano.it - Il mio giardino persiano, la ribelle storia di un amore in Iran. Sintesi e perfetta unione tra romanticismo e politica

Genuino, tenero, clandestino. Il mioè un caloroso, improvviso e rallentato menage a deux,trasemplice quella dalle single 70enne Mahin (Lily Farhadpour) in una spoglia, sfocata (sullo sfondo) e trafficata Teheran di oggi. Gli acciacchi dovuti a qualche chilo di troppo. I figli migrati all’estero da tempo. I pranzi divertiti con le amiche anch’esse sole. La vedovanza solitaria e buffa, punteggiata da telefonini invadenti e ingestibili, in un largo appartamento al pianterreno con davanti un rigoglioso e nascosto. Mahin però ha visto tempi migliori. E non perché la nostalgia sia per forza canaglia. Ma perché “prima della rivoluzione” (khomeinista) le donne vivevano con maggiore libertà sentimenti, passioni ed esposizione del proprio corpo in pubblico.