Il Louvre ha grossi problemi? “La Gioconda la ospitiamo noi in Lombardia”

Milano, 24 gennaio 2025 – Avere lain Italia, magari in? Un sogno che in tanti hanno accarezzato nel nostro Paese e per la cui realizzazione, adesso, si apre uno spiraglio. Partiamo dalla fine: l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha espressamente candidato laa ospitare il dipinto più famoso di Leonardo da Vinci in occasione delle Olimpiadi 2026. Il motivo, il “varco” che si è aperto per rendere quanto meno non strampalata questa idea, risiede nella lettera pubblicata su 'Le Parisien' nella quale Laurence des Cars, presidente del, elenca al ministro della Cultura francese, Rachida Dati, una serie di criticità del museo più famoso del mondo lanciando l'allarme riguardante la sala che ospita 'La'. Tanto è bastato per accendere il sogno dell’impossibile: “rendere fruibile questo splendore del genio italiano al grande pubblico che verrà ine deciderà di visitare le opere di Leonardo Da Vinci in quello che amo chiamare 'circuito vinciano'".