Il lato oscuro del miele

Tortola è una piccola azienda agricola in Toscana. Producee suoi derivati da oltre dieci anni. La titolare, Sabrina De Lonardo, è sull’orlo di un fallimento: «Mai come quest’anno per noi apicoltori è stato un dramma: da una parte i cambiamenti climatici e dall’altra la concorrenza sleale di prodotti che arrivano dall’Europa dell’Est, dal Sudamerica o dall’Asia. Se anche l’anno prossimo dovesse andare così, sarò costretta a chiudere». Quella di Sabrina, purtroppo, non è una storia isolata. Fra proteste e scioperi, sono i numeri a rendere conto della difficoltà del settore del. In tutta Italia si contano quasi 75 mila apicoltori professionisti e 1,6 milioni di arnie, per una produzione di circa 22 mila tonnellate l’anno suddivisa fra 60 tipi diversi di specialità, la maggiore biodiversità documentata al mondo.