Il governo Meloni fa scuola | la Francia vara una stretta mai vista contro l’immigrazione clandestina

Anche la, dopo ilin Europa e l’amministrazione Trump negli Usa, annuncia unasui flussi di migranti irregolari e. Entra in vigore infatti la riforma della cosiddetta circolare Valls. Una misura che segna la fine delle regolarizzazioni ”alla rinfusa” delle persone irregolari: questo il messaggio lanciato dal nuovo ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau, noto per il pugno duro sui migranti, in una circolare in cui invita i prefetti ad un nuovo giro di vite.«L’obiettivo – ha detto il ministro dell’Interno francese ai microfoni di radio Europe 1 – è diminuire, lottare, in particolare, illegale e non regolarizzare alla rinfusa». E ancora: «Se vogliamo diminuire questa immigrazione, in particolare illegale, non bisogna regolarizzare in modo troppo quantitativo, altrimenti diamo un premio all’irregolarità, a coloro che hanno frodato».