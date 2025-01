Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale dedica il suo pupo a big Sinner. La Giammarioli: "Continuo a garantire io"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha lasciato lasca ad inizio aprile 2024 per candidarsi alle comunali di giugno con Fratelli d’Italia, che oggi rappresenta in consiglio comunale. L’ex presidente Maria Florada allora non ha più nulla a che fare con l’Ente e con la programmazione del, anche se ha continuato apersonalmente, in banca, una parte delle spese sostenute per la manifestazione: circa 90 mila euro. "Non era possibile fare diversamente – conferma– se non mettendo a rischio il. Al termine della manifestazione mi ‘libereranno’". E’ un iter legato al fatto che l’ente è un’associazione priva di personalità giuridica, con i singoli presidenti che garantiscono personalmente le spese del, un evento che ha raggiunto il costo di 900 mila euro. Il problema si è posto quest’anno in maniera evidente, perchè c’è stato il passaggio di testimone da un presidente ad un altro.