Ieri lo svizzero è tornato in gruppo Per la sfida di domani tanti ballottaggi | rientra Dominguez Da pupillo di Thiago a desaparecido Riecco Aebischer 100 giorni dopo

La maledizione è finita: tre mesil’infortunio e l’intervento chirurgico per risolvere un problema di ernia inguinale,to inMichel. "Serviranno tempi lunghi per rivederlo", ha detto a ridosso della partita di Champions con il Borussia Dortmund Vincenzo Italiano. Perché ora che lo, dovrà ritrovare la condizione: la sua ultima partita giocata è stata quella con la Svizzera 15 ottobre. Tradotto: centofa. Difficile che possa essere convocato per Empoli in giornata, considerato che Cambiaghi ed El Azzouzi, inda un paio di settimane, sono ancora in attesa. Peraltro, il secondo è sul mercato. Ma proprio in virtù di quest’ultimo discorso, il rientro dirisulta prezioso. Di più: con l’infortunio di Orsolini e la necessità di andare sul mercato a reperire un esterno (con Iling-Junior che ha chiesto di andare a giocare e se avesse richieste dall’Inghilterra con permesso di un quarto tesseramento gli sarebbe concesso), il rientro didiventa centrale per evitare un innesto in mediana, se non di prospettiva in caso di occasioni last minute.