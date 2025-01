Lanazione.it - I nonni... al doposcuola. Tutor degli studenti tra compiti e socialità

Leggi su Lanazione.it

speciali aldi Trestina. I pensionati danno una mano agli insegnanti e aglia fare i, ascoltare le lezioni e ritagliarsi uno spazio anche per giocare. Buone pratiche di educazione scolastica e solidarietà sociale sono alla base di un progetto virtuoso, uno dei primi a livello regionale attivato grazie alla disponibilità di alcuni rappresentanti della società bocciofila Trestinese. Luciano Domenichini, presidente della bocciofila e Luciana Freddi socia del sodalizio, per quattro giorni alla settimana (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì) dalle ore 16 alle 18, affiancano in classe le due docenti, Loredana Goracci e Maria Fiorella Besi (entrambe in pensione ed ex insegnanti alla scuola primaria coordinatrici del progetto dell’istituto comprensivo Burri di Trestina), nell’espletamento delle lezioni.