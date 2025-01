Lettera43.it - I dettagli dell’offerta di scambio totalitaria di Mps su Mediobanca

Leggi su Lettera43.it

Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica disu, valutando Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro. L’operazione prevede un premio del 5,03 per cento rispetto al prezzo di chiusura in Borsa di ieri, con un rapporto didi 23 azioni Mps per ogni 10 azioni. L’obiettivo è completare l’operazione entro il terzo trimestre del 2025. Lo ha annunciato Mps in una nota.Idi MpsL’offerta è subordinata al raggiungimento del 66,67 per cento del capitale di. L’acquisizione, si legge nella nota, trasformerebbe Mps in un operatore con flussi di cassa sostenibili, beneficiando del controllo indiretto del 13 per cento di Generali e dei relativi dividendi. Inoltre, l’operazione comporterebbe il delisting dida Euronext Milan per favorire l’integrazione e le sinergie tra i due gruppi.