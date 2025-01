Liberoquotidiano.it - I carabinieri collaborano con la 41esima settimana bianca promossa dall'Associazione Disabili Visivi

L'APS ETS, fondata nel 1970, con finalità di promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti, organizza da oltre 40 anni unaper i propri associati sulle Dolomiti bellunesi del Comune di Falcade. Sin dagli inizi l'Arma deicollabora mettendo a disposizione personale esperto nell'accompagnamento dei, tanto nello sci alpino, quanto nello sci di fondo e nell'escursionismo. In questaedizione della, tenutasi dal 20 al 25 gennaio, i soci non vedenti ed ipovedenti dediti alle discipline invernali sono stati oltre 60, alcuni accompagnati anche dai loro familiari. Complessivamente l'Arma ha impiegato 24 militari del GruppoForestali di Belluno per offrire la fondamentale collaborazione per lo svolgimento delle attività associative.