Movieplayer.it - Hugh Grant chiede un'indagine della polizia dopo l'accordo tra Rupert Murdoch e il principe Harry

Leggi su Movieplayer.it

La star di Wonka e Notting Hill vorrebbe che le forze dell'ordine continuassero ad indagare sulla vicenda che ha coinvolto il tabloid The Sun.si associa a coloro che vorrebbero un'su eventuali attività illecite dei News Group Newspapers (NGN)l'economico e le scuse pubbliche al. Ospite del programma Today,ha dichiarato che l'obiettivo inizialecausa legale del reale d'Inghilterra contro NGN era quello di avviare una nuovapenale proprio contro l'azienda che controlla il The Sun. La richiesta die le ammissioni di NGN Secondoil lavoro degli inquirenti non è affatto concluso e come ha dichiarato il legale di, David Sherborne, nonostante l'ile .