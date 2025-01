Ilfattoquotidiano.it - “Ho un labbro enorme! Se avete intenzione di farvi fare un ritocco assicuratevi che sia una clinica decente”: lo sfogo dell’influencer Sandra González

, un influencer spagnola molto popolare su Tiktok, ha condiviso con i suoi oltre 63.000 follower un terribile incidente legato a un “ritocchino” estetico con l’acido ialuronico. A causa di un’allergia, il suosuperiore è diventato. Il video è diventato subito virale con più di 8,5 milioni di visualizzazioni. “Questo non è un filtro. Sediunche sia una”, ha esordito riferendo ai suoi follower l’accaduto.La giovane donna racconta che all’età di 18 anni ha deciso di sottoporsi a un ritocchino per aumentare il volume delle labbra.però non è stata affatto contenta del risultato e a quel punto è iniziato il suo calvario. “Purtroppo, ero allergica a quello che mi hanno dato”, ha spiegato l’influencer.