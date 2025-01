Gravina di Catania fratello maltratta e minaccia la sorella arrestato 34enne

Leggi su Dayitalianews.com

La vita di una donna di 42 anni, impiegata adi, era diventata insostenibile a causa dei continui comportamenti violenti deldi 34 anni. Quest’ultimo è statoin flagrante dai Carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Radiomobile della Compagnia con l’accusa dimenti in famiglia e atti persecutori.Nel pomeriggio, verso le 14:00, la donna ha chiamato il 112 NUE per chiedere aiuto. La pattuglia del Nucleo Radiomobile, arrivata rapidamente presso la sua casa nel centro didi, l’ha trovata ad aspettarli fuori, mentre poco lontano c’era anche ilche la stava insultando.I militari dell’Arma hanno dapprima riportato la calma tra i due e poi si sono messi in ascolto della signora che, spossata, ha raccontato il clima invivibile che orami si respirava in casa a causa della ludopatia e della tossicodipendenza da sostanze stupefacenti delconvivente.