Superguidatv.it - Grande Fratello, scontro tra Stefania Orlando e Shaila Gatta | Video Mediaset

Nella casa delscoppia un duro confronto tra. La conduttrice non crede alla ex velina né tantomeno alla sua storia d’amore con Lorenzo. Le due si scontrano in diretta tv.vs: il faccia a faccia al“Fiera di essere vipera madre, ma almeno sono vera” – inizia così il confronto traal. La conduttrice, entrata in corso nel reality show, precisa: “sono entrata, ci ho messo un mese. Non ho alcun copione o recita, ma quello che fate tu e Lorenzo è così teatrale. Quando una coppia ostenta in ogni occasione poi vuol dire che di sostanza non c’è un granché, questa è la mia opinione“. L’opinione dinon è stata ben accolta dall’ex velina di Striscia La Notizia che ribatte “hai provato a fare la simpatica sin dal tuo ingresso“.