Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 23 gennaio 2025, venticinquesima puntata

Si è conclusa ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda giovedì 23con le ultime.Il racconto della diretta della 25adeldi giovedì 23Ladeldi giovedì 23è iniziata con Alfonso Signorini che si è confrontato con i concorrenti. Molti di loro non hanno gradito il ripescaggio degli ex compagni d’avventura e allora il conduttore ha fatto una doverosa precisazione: “è stato il pubblico da casa con un televoto a decidere di dar loro questa possibilità“. Non solo, Signorini ha comunicato anche il bonus che il GF ha pensato per i concorrenti veterani: ossia una seconda vita da giocarsi in caso di eliminazione.