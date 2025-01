Superguidatv.it - Grande Fratello, il verdetto del televoto: chi vuoi salvare con una seconda vita? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Durante la 25ima puntata del, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti veterani il bonus deciso dallamacchina del reality. Si tratta di unflash che offrirà unaa 4 di loro in caso di eliminazione.Chialflash per unaAlfonso Signorini ha qualcosa da dire ai concorrenti nella casa: “ho una precisazione importante. La decisione di far rientrare in gioco alcuni ex concorrenti è stata presa dal pubblico attraverso il. Nonostante il disappunto di alcuni di voi questa decisione deve essere assolutamente rispettata. Il pubblico poteva anche decidere di non farlo attraverso il”.Il conduttore poi entra nel vivo rivelando ai concorrenti il bonus che lamacchina del GF ha pensato per loro: “stasera il pubblico è chiamato a fare una scelta decisiva anche su voi 17 che siete rimasti nella casa.