Ilrestodelcarlino.it - Gli psicologi dicono "no" alla dipendenza tecnologica: nelle Marche una convenzione per contrastarla

Ancona, 24 gennaio 2025 - Per affrontare il problema legatotecno-è essenziale sensibilizzare il maggior numero possibile di persone, promuovendo un uso consapevole ed equilibrato dei dispositivi digitali. Un compito che l’Ordine deglidelleha sempre voluto prendersi, come ha fatto anche in questo mese, firmando un protocollo con i vertici della associazioni DI.TE (Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo) e R.E.D. APS (Rete Educazione Digitale), Giuseppe Lavenia e Andrea Di Foglia. Come funziona laDella durata di tre anni e senza alcun onere finanziario, la partnership è rivolta al benessere di persone, famiglie e lavoratori. Prevede la realizzazione di diverse iniziative finalizzate a promuovere cambiamenti concreti a livello socio-culturale.