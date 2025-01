Lettera43.it - Giorno del ricordo: legge e quando è stato istituito

L’istituzione deldel, celebrato il 10 febbraio, è il risultato di un lungo e articolato iter parlamentare volto a commemorare la tragedia degli italiani vittime delle foibe e dell’esodo forzato degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Lache lo sancisce, la numero 92 del 30 marzo 2004, è frutto di un processo legislativo che ha attraversato diverse fasi e visto coinvolte varie forze politiche.Il lungo iter per arrivare alla: le prime proposte negli anni NovantaUn’ immagine dell’ingresso di una foiba scoperta in Friuli nel dopoguerra (via WikiCommons).Già negli anni precedenti erano state presentate alcune proposte di, precisamente nel 1995, 1996 e 2000, ma tutte senza esito positivo. Una nuova iniziativa prese forma il 6 febbraio 2003 con una proposta presentata alla Camera dei deputati da un gruppo di parlamentari appartenenti a diverse formazioni politiche, principalmente Alleanza Nazionale, Forza Italia, Udc e La Margherita.