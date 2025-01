Lettera43.it - Giorgia: età, figlio, compagno e matrimonio della cantante

Grande favorita dei bookmakers per la vittoria del Festival di Sanremo 2025,va a caccia del bis al Teatro Ariston. L’artista romana, classe 1971, ha già trionfato nel 1995 grazie al brano Come saprei, che ne lanciò la carriera confermando il successo dell’anno prima fra le Nuove Proposte con E poi. Fra le cantanti più apprezzate del panorama italiano, sulla sfera privata ha una relazione di lunga data con il ballerino Emanuel Lo, cui è legata dal 2003. I due non si sono mai sposati anche se, come ha rivelato la stessa star 53enne, lui le ha chiesto la mano. «Il? C’è stata la proposta, c’è stato un anello e c’è stata la commozione», ha detto a Vanity Fair a settembre 2024. «Però poi nessuno ha organizzato. Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, senza dare mai niente per scontato».