Iltempo.it - Gioco legale: l'analisi degli psicologi boccia la normativa sulle pause forzate delle slot

Un nuovo studio presentato dalla Società Italiana di InterventoPatologie Compulsive (SIIPAC) emerge come il primo documento scientifico sottoscritto da decine diche valuta laitaliananeld'azzardo, più precisamente l'interruzione oraria dell'attività. Questo rapporto denuncia come le regolamentazioni vigenti, lungi dal proteggere i giocatori più vulnerabili, rischino di aggravare la compulsività, evidenziando l'assenza di innovazioni tecnologichee di un approccio più efficace su prevenzione, informazione e cura. Sono quindi gli stessire l'approccio restrittivo e proibizionista di politica e amministrazioni locali. Un'altro dato oggettivo che dimostra il fallimentoè l'aumento del numero di giocatori patologici, secondo le stime e i dati sanitari, specialmente in regioni come il Veneto dove questi intervalli sono ancora più frammentari e marcati.