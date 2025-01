Ilgiorno.it - Gestione e trasporto dei rifiuti. Un esperto a Confartigianato

In vista della rivoluzione nella raccolta differenziata che prenderà il via il 3 marzo nel capoluogo con il debutto dei bidoncini per l’umido, ce n’è un’altra che dal 13 febbraio prossimo interesserà tutte le imprese e gli enti d’Italia che produconopericolosi e/o non pericolosi. Una svolta in senso digitale e sostenibile che va sotto il nome di Rentri, ovvero Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei. Tra poche settimane le aziende saranno tenute a utilizzare modelli digitali per documentare la produzione, lae ildei, rendendo i flussi più trasparenti e tracciabili. Tutte queste novità oggi a partire dalle 16 saranno al centro di un importante incontro in programma presso la sede dia Sondrio dedicato alle piccole e medie imprese artigiane che poco amano le novità "burocratiche", ma aperto a tutte le aziende.