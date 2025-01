Cinemaserietv.it - Gerry Scotti, perché a Sanremo 2025 andrà gratis (come fece la De Filippi, sempre con Conti)

ha spiegato che parteciperà a, nelle vesti di co-conduttore, a titolo gratuito,sarà all’Ariston “in amicizia” eè “uno sfizio che può permettersi”, avendo già un contratto con Mediaset. Quella di partecipare gratuitamente è l’unica condizione contrattuale cheha imposto a Carlo, conduttore e direttore artistico del Festival.Inoltre, nelle sue dichiarazioni riportate da Adnkronos, si legge tra le righe la speranza di poter condurre, un giorno:“Vado al festival per il piacere di andarci, senza cachet. È stata l’unica condizione contrattuale che ho posto a Carloquando me l’ha chiesto. Diciamo che è uno sfizio che posso permettermi e quindi il mio primo festival voglio farlo cos씓Il mio rapporto con il festival è quello dell’italiano medio: lo seguivo da bambino con i miei e ho seguito a seguirlo in famiglia anche da adulto.