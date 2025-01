Secoloditalia.it - Franceschini dà il colpo di grazia al centrosinistra: “Dobbiamo marciare divisi, l’Ulivo non tornerà”

Siamo allo psicodramma collettivo, sul fronte delle opposizioni è una Babele di lingue. A dare l’ultima mazzata alin cerca di bussola, federatori, leader, alleanze, programmi e spallate ci pensa l’insospettato Dario. Dopo un lungo silenzio, in un contorto, a tratti esilarante, colloquio con Repubblica lancia la sua idea kamikaze. “Si dice spesso che la destra si batte uniti. Io, se mi passa la provocazione, mi sono convinto che la destra la battiamo marciando”. Scomparso il mantra della “vocazione maggioritaria”, insomma, per l’ex segretario ed ex ministro non resta che il tatticismo, con buona pace dei contorcimenti dei nuovi ulivisti.rottama il campo largo: la destra si batte ognuno per séPer evitare altri cinque anni di Meloni, eventualità tutt’altro che remota vista la tenuta dell’esecutivo e l’agonia del fronte opposte, l’ex segretario e ministro ‘consiglia’ di andare ciascuno per la propria strada.