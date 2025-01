Superguidatv.it - Francesca Tocca e Raimondo Todaro si lasciano, il messaggio d’addio: “Abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”

É ufficialmente naufragato il matrimonio dell’ex coppia storica di Amici di Maria De Filippi,. A renderlo noto sono ora i diretti interessati, in uncondiviso con i fan, sui social.si dicono addio: ilsocialSi conclude ufficialmente il sodalizio artistico e personale di una delle coppie televisive più amate, che i telespettatori ricordino della storia di Amici di Maria De Filippi. Gli ex volti del talent show, nei rispettivi ruoli di insegnante e professionista di danza, rendono in queste ore comunicazione della loro rottura ufficiale, in un intervento di coppia diramato a mezzo social.Già a inizio mese di gennaio 2025, cominciavano a circolare nel web incessanti le voci sul sospetto generale che l’unione in amore trafosse ormai sfumata.