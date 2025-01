Laspunta.it - Formia, da Cosentino (AVS) solidarietà a Paola Villa

Leggi su Laspunta.it

La vicenda del mazzo di fiori lasciato sull’auto dell’ex sindacosta animando le riflessioni e le prese di posizioni al riguardo. L’ultima presa di posizione è quella del Segretario regionale di Sinistra Italiana Danilo(AVS) che ha espresso.“Il mazzo di rose lasciato sul parabrezza dell’auto dell’ex Sindaca diè un chiaro gesto intimidatorio. Seguo da tempo l’azione antimafia dell’attuale Consigliera comunale ed esprimo profonda preoccupazione per quanto successo.” Dice“Le cronache, le inchieste, le indagini e le sentenze ci rimandano un quadro chiaro di vasti territori della Regione Lazio infiltrati dalla criminalità organizzata ed è dovere della politica pulita e trasparente non distogliere l’attenzione su questi gravissimi episodi e non lasciare sole le persone che si adoperano per la legalità e contro le mafie, come