Forchia, siglata convenzione per lavori di pubblica utilità

Tempo di lettura: 2 minutiIeri mattina il sindaco del Comune di, Gerardo Perna Petrone, alla presenza del Presidente del Tribunale di Benevento, Ennio Ricci, e della Direttrice del U.E.P.E. di Benevento, dottoressa Marisa Bocchino, ha firmato le convenzioni per lo svolgimento sul territorio didi, ossia di prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività. “Questo tipo di prestazioni lavorative, che saranno svolte a, rappresentano un modo per potersi avvalere, per un certo numero di ore e in forma completamente gratuita, di persone che hanno particolari professionalità e che potranno dare un contributo positivo alla Comunità. Infatti, le persone inserite in questo programma saranno impegnate in attività in favore della collettività, principalmente destinate al mantenimento del decoro urbano (azioni di pulizia, piccola manutenzione, micro interventi di ripristino strutturale anche nelle aree verdi, piccoli interventi di ripristino dell’arredo urbano, mantenimento della segnaletica stradale ecc.