Fiumicino, disciplina traffico provvisoria in via Coni Zugna per interventi di bonifica

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 gennaio 2025- Per eseguire glididella condotta idrica in Viatra Via della Scafa e Via Passo Buole, da parte di Acea ato2, dal 23 gennaio al 4 giugno 2025, si rende necessaria la seguentediper il periodo dei lavori:– istituzione del divieto di sosta e fermata zona rimozione nel tratto interessato con preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 km/h e senso unico alternato.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.